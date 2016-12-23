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Новости Стройки

Минстрой заявил о снижении годовых объемов ввода жилья
31.10.2016

По итогам 2016 года в России введут в эксплуатацию 77 млн кв. м новой жилой недвижимости, спрогнозировали в Минстрое

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Балконы в многоэтажках приведут к единому стилю
28.10.2016

Уже с ноября 2016 года в России должны ввести новый стандарт ГОСТ «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий»

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В 2017 году правительство поддержит строительство и машиностроение
27.10.2016

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации рассказал, какие отрасли будут приоритетными в антикризисном...

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Недостроенное жилье разрешили оформлять в собственность
26.10.2016

Покупатели квартир в новостройках, возведение которых не завершено, получили право официально зарегистрировать право собственности на приобретенные объекты...

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недвижимость


Новости компаний

Поздравляем директора компании Velox
28.09.2016

Редакция журнала «Саратовская Стройка» от всей души поздравляет директора компании Velox Валерия Николаевича Харькова с Днем рождения!
Талант, целеустремленность...

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Кадастровая палата наделена новыми полномочиями
05.10.2015

С 1 сентября филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области (Кадастровая палата) наделен полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся...

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АСИ приглашает предпринимателей принять участие в опросе об условиях ведения бизнеса
04.08.2015

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) приглашает предпринимателей принять участие в анализе эффективности...

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В Саратове пройдет Распродажа городской и загородной недвижимости
30.03.2015

В субботу, 4 апреля 2015 года, в ТРЦ «Триумф Молл» состоится грандиозное весеннее событие на рынке риелторских услуг – Распродажа городской и загородной...

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работа


Вопрос- ответ

AHD: видеонаблюдение нового поколения
19.12.2016

Производители предлагают все более усовершенствованные варианты систем видеонаблюдения. Известная Nextchip создала новую технологию AHD, которая является...

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Теплые полы под стяжку: выбираем кабель
09.12.2016

Полы с подогревом уже давно перешли из разряда экзотики в один из популярных источников тепла и для многих являются одной из важных составляющих уюта и...

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Сухие строительные смеси: надежные помощники
09.12.2016

За относительно короткий период времени сухие строительные смеси практически полностью вытеснили традиционные растворы из песка и цемента. Сегодня производители...

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Автоматика для распашных ворот: легко и удобно
25.11.2016

Если вы устали изо дня в день открывать распашные ворота вручную и есть желание модернизировать конструкцию, стоит задуматься об установке автоматических...

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Статьи

Оплата за газ. В чем секрет экономии?
21.10.2016

Если спросить каждого из нас, как часто мы задумываемся над экономией своего семейного бюджета, то ответ будет на редкость единогласным – «постоянно!»....

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Velox – дом быстрого приготовления
05.08.2016

Казалось бы, сегодня трудно предложить что-то принципиально новое в части технологии строительства, однако «ноу-хау» еще способны появляться. К этому классу...

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Компания «Вектор-С»: «Снижаем затраты на отопление до 43%»
25.04.2016

Совмещение комфорта с экономией

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Компания «Термолюкс»: курс на смену дуэта из радиаторов и теплого пола на внутрипольное отопление
25.04.2016

Внутрипольные конвекторы – это инновационный способ отопления в коттедже, заменяющий традиционный дуэт из настенных радиаторов и теплого пола.

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09.12.2016  Сухие строительные смеси: надежные помощники
09.12.2016  Стены из гипсокартона: чем укрепить и украсить?
25.11.2016  Автоматика для распашных ворот: легко и удобно


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