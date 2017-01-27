Добро пожаловать на строительный портал Stroika.su
Новости издания
|
№ 3 журнала "Саратовская Стройка"
27.01.2017
В номере статьи:
|
№ 2 журнала "Саратовская Стройка"
20.01.2017
В номере статьи:
Предложения
Новости Стройки
|
На платеж за капремонт могут предоставить отсрочку
22.01.2017
Заседание комиссии областной Общественной палаты по ЖКХ было посвящено неплатежам собственников квартир за капитальноый ремонт домов.
|
Утверждены правила общественного контроля за ЖКХ
16.01.2017
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные, а также утвердил...
|
Минстрой заявил о снижении годовых объемов ввода жилья
31.10.2016
По итогам 2016 года в России введут в эксплуатацию 77 млн кв. м новой жилой недвижимости, спрогнозировали в Минстрое
|
Балконы в многоэтажках приведут к единому стилю
28.10.2016
Уже с ноября 2016 года в России должны ввести новый стандарт ГОСТ «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий»
Новости в мире
|
В Голландии начнут строить дороги из пластика
24.10.2016
Первый на планете проект по строительству дорог из переработанного пластика будут реализовывать совместно компании KWS Infra из Голландии и Volker Wessels
|
В Дубае приступили к строительству самого высокого небоскреба
13.10.2016
В Дубае началось строительство самого высокого небоскреба в мире
Новости компаний
|
Поздравляем директора компании Velox
28.09.2016
Редакция журнала «Саратовская Стройка» от всей души поздравляет директора компании Velox Валерия Николаевича Харькова с Днем рождения!
|
Кадастровая палата наделена новыми полномочиями
05.10.2015
С 1 сентября филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области (Кадастровая палата) наделен полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся...
|
АСИ приглашает предпринимателей принять участие в опросе об условиях ведения бизнеса
04.08.2015
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) приглашает предпринимателей принять участие в анализе эффективности...
|
В Саратове пройдет Распродажа городской и загородной недвижимости
30.03.2015
В субботу, 4 апреля 2015 года, в ТРЦ «Триумф Молл» состоится грандиозное весеннее событие на рынке риелторских услуг – Распродажа городской и загородной...
|Все новости>>>
Вопрос- ответ
|
Дымники на трубы: надежная защита
27.01.2017
Человеку неосведомленному на первый взгляд может показаться, что дымники служат лишь украшением кровли, следовательно, и устанавливать их не обязательно....
|
Автоматика для распашных ворот
27.01.2017
Если вы устали открывать распашные ворота вручную и есть желание модернизировать конструкцию, стоит задуматься об установке автоматических приводов. Для...
|
Дом быстроо приготовления
27.01.2017
Казалось бы, сегодня трудно предложить что-то принципиально новое в части технологии строительства, однако «ноу-хау» еще способны появляться. К этому классу...
|
Ворота для гаража: какие выбрать?
20.01.2017
Современные гаражные ворота — это не обязательно массивные створки и громадный замок на тяжелых петлях. Они могут быть легкими, красивыми и при этом гармонично...
|Все вопросы - ответы>>>
Статьи
|
Снегозадержатели для кровли: забота о безопасности
20.01.2017
Ежегодно в зимний период от падения снега с крыш зданий травмируются люди, наносится ущерб их имуществу. Этого можно избежать, заблаговременно позаботившись...
|
Ремонт без проблем
20.01.2017
Прошли те времена, когда домашний ремонт был рутиной. Всей семьей клеили обои и стелили линолеум. Сегодня нет необходимости самостоятельно делать ремонт,...
|
Трубы ВЧШГ – гарант надежности, экологичности и здоровья будущих поколений
16.01.2017
Надежность, долговечность, экологическая безопасность трубопроводов– вот главные требования, которые предъявляются к сетям водоснабжения во всем мире....
|
Оплата за газ. В чем секрет экономии?
21.10.2016
Если спросить каждого из нас, как часто мы задумываемся над экономией своего семейного бюджета, то ответ будет на редкость единогласным – «постоянно!»....
|Все статьи>>>
НАШ ОПРОС