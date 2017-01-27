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Новости Стройки

На платеж за капремонт могут предоставить отсрочку
22.01.2017

Заседание комиссии областной Общественной палаты по ЖКХ было посвящено неплатежам собственников квартир за капитальноый ремонт домов.

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Утверждены правила общественного контроля за ЖКХ
16.01.2017

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные, а также утвердил...

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Минстрой заявил о снижении годовых объемов ввода жилья
31.10.2016

По итогам 2016 года в России введут в эксплуатацию 77 млн кв. м новой жилой недвижимости, спрогнозировали в Минстрое

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Балконы в многоэтажках приведут к единому стилю
28.10.2016

Уже с ноября 2016 года в России должны ввести новый стандарт ГОСТ «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий»

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недвижимость


Новости компаний

Поздравляем директора компании Velox
28.09.2016

Редакция журнала «Саратовская Стройка» от всей души поздравляет директора компании Velox Валерия Николаевича Харькова с Днем рождения!
Талант, целеустремленность...

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Кадастровая палата наделена новыми полномочиями
05.10.2015

С 1 сентября филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области (Кадастровая палата) наделен полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся...

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АСИ приглашает предпринимателей принять участие в опросе об условиях ведения бизнеса
04.08.2015

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) приглашает предпринимателей принять участие в анализе эффективности...

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В Саратове пройдет Распродажа городской и загородной недвижимости
30.03.2015

В субботу, 4 апреля 2015 года, в ТРЦ «Триумф Молл» состоится грандиозное весеннее событие на рынке риелторских услуг – Распродажа городской и загородной...

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работа


Вопрос- ответ

Дымники на трубы: надежная защита
27.01.2017

Человеку неосведомленному на первый взгляд может показаться, что дымники служат лишь украшением кровли, следовательно, и устанавливать их не обязательно....

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Автоматика для распашных ворот
27.01.2017

Если вы устали открывать распашные ворота вручную и есть желание модернизировать конструкцию, стоит задуматься об установке автоматических приводов. Для...

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Дом быстроо приготовления
27.01.2017

Казалось бы, сегодня трудно предложить что-то принципиально новое в части технологии строительства, однако «ноу-хау» еще способны появляться. К этому классу...

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Ворота для гаража: какие выбрать?
20.01.2017

Современные гаражные ворота — это не обязательно массивные створки и громадный замок на тяжелых петлях. Они могут быть легкими, красивыми и при этом гармонично...

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Все вопросы - ответы>>>



Статьи

Снегозадержатели для кровли: забота о безопасности
20.01.2017

Ежегодно в зимний период от падения снега с крыш зданий травмируются люди, наносится ущерб их имуществу. Этого можно избежать, заблаговременно позаботившись...

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Ремонт без проблем
20.01.2017

Прошли те времена, когда домашний ремонт был рутиной. Всей семьей клеили обои и стелили линолеум. Сегодня нет необходимости самостоятельно делать ремонт,...

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Трубы ВЧШГ – гарант надежности, экологичности и здоровья будущих поколений
16.01.2017

Надежность, долговечность, экологическая безопасность трубопроводов– вот главные требования, которые предъявляются к сетям водоснабжения во всем мире....

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Оплата за газ. В чем секрет экономии?
21.10.2016

Если спросить каждого из нас, как часто мы задумываемся над экономией своего семейного бюджета, то ответ будет на редкость единогласным – «постоянно!»....

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27.01.2017  Дымники на трубы: надежная защита
 27.01.2017  Автоматика для распашных ворот
 27.01.2017  Дом быстроо приготовления
 20.01.2017  Снегозадержатели для кровли: забота о безопасности
 20.01.2017  Ремонт без проблем


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