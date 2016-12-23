Добро пожаловать на строительный портал Stroika.su
Новости издания
Предложения
Новости Стройки
|
Минстрой заявил о снижении годовых объемов ввода жилья
31.10.2016
По итогам 2016 года в России введут в эксплуатацию 77 млн кв. м новой жилой недвижимости, спрогнозировали в Минстрое
|
Балконы в многоэтажках приведут к единому стилю
28.10.2016
Уже с ноября 2016 года в России должны ввести новый стандарт ГОСТ «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий»
|
В 2017 году правительство поддержит строительство и машиностроение
27.10.2016
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации рассказал, какие отрасли будут приоритетными в антикризисном...
|
Недостроенное жилье разрешили оформлять в собственность
26.10.2016
Покупатели квартир в новостройках, возведение которых не завершено, получили право официально зарегистрировать право собственности на приобретенные объекты...
Новости в мире
|
В Голландии начнут строить дороги из пластика
24.10.2016
Первый на планете проект по строительству дорог из переработанного пластика будут реализовывать совместно компании KWS Infra из Голландии и Volker Wessels
|
В Дубае приступили к строительству самого высокого небоскреба
13.10.2016
В Дубае началось строительство самого высокого небоскреба в мире
Новости компаний
|
Поздравляем директора компании Velox
28.09.2016
Редакция журнала «Саратовская Стройка» от всей души поздравляет директора компании Velox Валерия Николаевича Харькова с Днем рождения!
|
Кадастровая палата наделена новыми полномочиями
05.10.2015
С 1 сентября филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области (Кадастровая палата) наделен полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся...
|
АСИ приглашает предпринимателей принять участие в опросе об условиях ведения бизнеса
04.08.2015
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) приглашает предпринимателей принять участие в анализе эффективности...
|
В Саратове пройдет Распродажа городской и загородной недвижимости
30.03.2015
В субботу, 4 апреля 2015 года, в ТРЦ «Триумф Молл» состоится грандиозное весеннее событие на рынке риелторских услуг – Распродажа городской и загородной...
|Все новости>>>
Вопрос- ответ
|
AHD: видеонаблюдение нового поколения
19.12.2016
Производители предлагают все более усовершенствованные варианты систем видеонаблюдения. Известная Nextchip создала новую технологию AHD, которая является...
|
Теплые полы под стяжку: выбираем кабель
09.12.2016
Полы с подогревом уже давно перешли из разряда экзотики в один из популярных источников тепла и для многих являются одной из важных составляющих уюта и...
|
Сухие строительные смеси: надежные помощники
09.12.2016
За относительно короткий период времени сухие строительные смеси практически полностью вытеснили традиционные растворы из песка и цемента. Сегодня производители...
|
Автоматика для распашных ворот: легко и удобно
25.11.2016
Если вы устали изо дня в день открывать распашные ворота вручную и есть желание модернизировать конструкцию, стоит задуматься об установке автоматических...
|Все вопросы - ответы>>>
Статьи
|
Оплата за газ. В чем секрет экономии?
21.10.2016
Если спросить каждого из нас, как часто мы задумываемся над экономией своего семейного бюджета, то ответ будет на редкость единогласным – «постоянно!»....
|
Velox – дом быстрого приготовления
05.08.2016
Казалось бы, сегодня трудно предложить что-то принципиально новое в части технологии строительства, однако «ноу-хау» еще способны появляться. К этому классу...
|
Компания «Вектор-С»: «Снижаем затраты на отопление до 43%»
25.04.2016
Совмещение комфорта с экономией
|Все статьи>>>
НАШ ОПРОС